Melikgazi'de iki program birden

Melikgazi Belediyesi, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde hayırseverler işbirliği ile yapımı tamamlanan Hırka-i Şerif Cami, Kuran Kursu ve Şadırvan'ın açılış törenini gerçekleştirecek.

10 Aralık Cuma günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılış hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2.5 sene içerisinde 12 adet cami, 7 adet de kuran kursunu Melikgazi'mize kazandırdık. Melikgazi Belediyesi olarak yatırım ve hizmetlere destek oluyoruz. Bu amaçla birçok yeni cami ve kuran kursu inşa ettiklerini, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Dini hizmet ve tesislere yapılan çalışmalar ile Melikgazi Belediyesi olarak örnek gösteriliyoruz. Cami hizmetlerimiz devam ediyor. TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde hayırseverler ve belediyemiz işbirliği ile yapımı tamamlanan Hırka-i Şerif Cami'nin kubbesini ve çevre düzenlemesini yaptık. Hayırlı olmasını diler, cemaatinin bol olmasını temenni ederim. 10 Aralık Cuma günü gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz” dedi.

Yine 10 Aralık Cuma günü saat 16.30 Kitap Lansmanı ve Söyleşi Gecesi yapacaklarını da söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki'nin katılımları ve Gazeteci Yusuf Yerli'nin moderatörlüğünde gerçekleştireceğimiz Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında bastırdığımız ‘Taşların İzind4e Kayseri' kitabımızın tanıtımı ve kokteyl programını yapacağız. Bu güzel söyleşi programına tüm Kayserilileri bekleriz” diye konuştu.