Melikgazi'de işçilerin ikramiye sevinci

dilim ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak sendika sözleşmesi gereği 2018 yılı ikramiyesinin son diliminin ödendiğini kaydetti.

Örnek ve referans belediye olarak bilinen Melikgazi de bu başarının altında emek ve alın teri var olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. İşçi Sendikası ile yapılan sözleşme gereği 2018 yılı son dönem ikramiyelerini verdik. Belediyemizde toplam 133 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 143 bin TL ödeme yapılarak aile bütçelerine katkı sağlandı“ dedi.