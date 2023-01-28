Melikgazi'de işçilerin ikramiyeleri ödendi

Belediyenin imkânları ölçüsünde personeli asla mağdur etmediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Hizmet üretimindeki başarılarımız, mesai arkadaşlarım olan belediye işçilerimiz sayesinde gerçekleşiyor. İşçilerimiz yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden gayretle ve büyük emek vererek çalışıyorlar. Melikgazi'mizde memuruyla işçisiyle büyük bir aileyiz. Biz bu ailenin huzurlu, mutlu, sağlıklı olmasını istiyoruz. İlçemizi daha iyi noktalara getirebilmek için daha iyi hizmetler vererek çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile özverili, çalışkan belediye işçilerimize emekleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda çalışanın hakkını da alın teri kurumadan almasını sağlıyoruz. Bu düşüncelerle işçimizin toplam 309.107,05 TL olan ikramiyelerini ödedik. Sendika sözleşmesi gereği 2023 yılı 4 ikramiyeden ilk dilimi ödemiş olduk. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla güle güle harcasınlar" dedi.