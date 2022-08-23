Melikgazi'de kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Germir, Alpaslan, Erenköy, Selçuklu, Osmanlı, Danışment, Altınoluk, Küçükbürüngüz gibi birçok mahallede kaldırım çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle sahadayız. İhtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatıyoruz. Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Ekiplerimiz, kavşaklar, sıcak asfalttan kaldırıma, kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya, otoparka kadar her alanda çalışma yapıyor. Amacımız hemşerilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu hizmet ve ulaşım sağlamak. İnşallah ilçemizde ihtiyaçlar dâhilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin çalışmalarını sabırla bekleyen Melikgazi halkına duyarlılığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.