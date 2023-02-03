Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar gibi farklı alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatırdıklarını söyleyerek yakında vatandaşlara müjde vereceklerini belirtti.

Başkan Palancıoğlu, vatandaşları rahat ettirmek ve yüzünü güldürmek için uğraştıklarını söyleyerek, “Farklı alanlarda yeni projelerle vatandaşlarımızı rahat ettirmek, yüzlerini güldürmek için uğraşıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili şuana kadar sağ olsun mesai arkadaşlarımızla çok güzel bir birliktelik içerisinde çalışarak çok büyük projeleri hep birlikte hayata geçirdik. Bundan sonra da farklı projeleri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar gibi farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Bugün de yine bu çalışmaları masaya yatırdık. Özellikle yakın zamanda güzel büyük bir proje olan Kazım Karabekir bölgemizde ikinci etap çalışmalarını başlatacağız. 90 bin metrekare alanda, bin daire içeren Kayseri'nin yine en büyük projelerinden bir tanesi olacak. Bu projelerle ilgili önümüzdeki günde bilgilendirme toplantısı yapacağız. Yıldırım Beyazıt ikinci etap çalışması ve Anbar'dakilere de bu müjdeyi verelim. Anbar'da da yeni kentsel dönüşüm projelerimizi başlatacağımız çalışmamızda yine tanıtım toplantısı ile değerli hemşerimize aktaracağız. Çorakçılar'da da küçük bir alanda farklı bir modelde kentsel dönüşüme başlamak istiyoruz. İnşallah orada da vatandaşlarımızla bir araya gelip, anlaştığımız takdirde orada da kentsel dönüşüm projesine başlayacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de Melikgazi olarak 2023'te Türkiye'ye 100 yılına inşallah ilçemize, ilimize düşen en güzel çalışmaları sizlerle buluşturacağız. İnşallah bu projeleri kazasız belasız tamamlamayı Rabbim nasip etsin” dedi.