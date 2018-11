Melikgazi'de kokteyl ile teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı gösterilmesinden sonra yoğun bir ilgi, telefon ve ziyaret trafiğine maruz kaldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tebrik ziyaretine gelen misafirlerle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Melikgazi Belediyesi fuayene ve sergi salonu alanda düzenlenen kokteylde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bu coşku, bu kalabalık ve bu heyecanın sonucu olarak Kayseri'nin rekor bir oyla Büyükşehirlerde rekor oy kırılacağının habercisi olduğunu söyledi.

Kokteylin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç "Bir seçimin arifesindeyiz. Bundan önce Melikgazi de yatırım ve hizmet yapılmadık m2 kalmamıştır. Bundan sonra Kayseri'yi ilmik ilmik hizmet ve yatırımlarımız ile işleyeceğiz. Kayseri artık bize emanet. Melikgazililer Melikgazilinin olma farkındalığını nasıl hissediyor ve yaşıyor ise bundan sonra Kayseri her ilçesi, her mahallesi farkındalığın farkını yaşayacaktır. Bu sizlerin eseridir. Sizlerin el birliği ve gönül birliği ile başarılacaktır. Hepinize vermiş olduğunuz gönüldaşlığınızdan ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine yakışan bir anlayış içerisinde güler yüzlü, fedakâr çalışan ekibi ile birlikte her şeyden önce bizlere her zaman yardımcı olan teşkilatlarımızın ve başkanımızın içerisinde bulunduğu yönetim kurulu kardeşlerimize minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi çalışma zamanı çünkü bizim hem sorumluluğumuzu hem de görev yükümüzü artırmıştır" dedi.

Düzenlenen kokteyl de katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.