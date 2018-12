Melikgazi'de mahalle aralarında odun kömür satışı yasak

Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetler ile çevreci bir belediye olduğunu kanıtladığı gibi çevre doğa dostu belediye olarak birçok ödül verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, soğukların gelmesi ile birlikte mahalle aralarında başlayan ruhsatsız odun ve kömür satmak isteyenlerle ilgili yasal işlem yapacaklarını ifade etti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“İnsan sağlığını tehdit eden her türlü unsur ve çalışmaları ortadan kaldırmak için her türlü yetki ve yasal dayanağımız mevcuttur. Çünkü belediye olarak öncelik insan ve halk sağlığıdır. Bu sebep ile her yıl haşarata karşı ilaçlama yapıyoruz. Dere yataklarını koruma altına alıyor ve ilaçlıyoruz. Gürültüye karşı önlemler alıyoruz. Soğukların başlaması ile açıkta odun satmanın ve odunları hızar ile kesmenin sağlık açısından sakıncalı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Belediye denetimlerin de tespit edilen kaçak olarak yayılmış baraka türünde odun ve kömür satıcılarına izin vermiyoruz. Zaten bu esnaflar için büyük bir site yapıldı. Hele büyük hızar ile odun keserek çevreyi kirletmelerine, gürültülü çalışmalarına kesinlikle izin vermiyoruz.”