Melikgazi'de metruk yapılar yıkılıyor

Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan eski metruk yapıların yıkımı yapıldı.

Yıkım çalışmasına katılarak alanda inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hafta başına Yıldırım Beyazıt Mahallemizde güzel bir çalışma ile başlamış oluyoruz. Melikgazi'deki eski metruk yapıları, gecekonduları temizleyerek imara uygun hale getiriyoruz. Buraların daha güzelleşmesini sağlıyoruz. Özellikle Yıldırım Beyazıt Mahallesi başta olmak üzere eski mahrumlar dediğimiz Kazım Karabekir Battalgazi Gültepe gibi farklı mahallelerimizde yıkım çalışmaları devam ediyor. Mağduriyet yaratmadan, gönülleri kırmadan metruk binaları ve çarpık yapılaşmayı, Melikgazi'mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Şu ana kadar tam 456 tane bu şekildeki binayı yıkıp temizlemiş olduk Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bir binayı yıkmak oldukça zor, herkesi mutlu ederek anlaşıyoruz ve bu tür yapıları ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem de çevre kirliliği ortadan kalkmış oluyor. Hepsinden önemlisi de burayı yeşil alan olarak planlayıp vatandaşlarımıza park yaparak hizmet sunacağız. Hayırlı olsun." dedi.