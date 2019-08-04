İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi'de Mezarlıklar Bayram Ziyaretine Hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı’nda yoğunluk yaşanan mezarlıklarda vatandaşların rahat edebilmesi için bir dizi önlem alıyor.

Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşanan mezarlıklarda vatandaşların rahat edebilmesi için bir dizi önlem alıyor.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin sorumluluk sahasındaki toplam 30 adet mezarlıkta yoğun bir çalışma başlatılarak temizlik ve bakım - onarım çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.


Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bakım - onarım çalışmalarına çevre temizliği, ot ilaçlaması ve ağaçların bakımı gibi çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Aile ve toplum olarak bizleri bir araya getiren Kurban Bayramı için önümüzde sayılı günler kaldı. Vefat eden büyüklerini ziyaret ederek dua okuyacaklar. Bu neden ile mezarlıklar bizim için önemlidir. Bayrama kadar Çevre Koruma Müdürlüğümüz saha çalışmaları için yoğun bir süreç içerisindedir” dedi.


Kurban Bayramı'na kadar çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; ekiplerin ayrıca, şehitliklerin de bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak Kurban Bayramı'na hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.