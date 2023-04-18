Melikgazi'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarda mıntıka temizliği yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına başladı. Mezarlıklarımızı manevi duygularımıza yakışır hale getirebilmek amacıyla temiz ve bakımlı hale getiriyoruz. İlçemizdeki tüm mezarlıklarda ot temizliği, haşerelere karşı ilaçlama, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmaları özenli bir şekilde gerçekleştirilip bakım ve onarımı yapılıyor. Bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız için temizlik personelimiz hummalı bir çalışma yapıyor. Emeklerine sağlık. Aileler gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilirler” dedi.