Melikgazi'de pazar yeri denetimleri aksatılmadan yapılıyor

Mustafa Palancıoğlu, Keykubat Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret etti. Korona virüs nedeniyle tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı Melikgazi'de pazar yerleri denetimlerini sürdüren Başkan Dr. Palancıoğlu, alınan önlemlere hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara ve esnafa teşekkür etti.

Başkan Dr. Palancıoğlu, vatandaşların hijyenik bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içerisinde belediye olarak gerekli her türlü tedbiri alarak, titiz bir dezenfekte çalışması yürüttüklerini, pazar içerisinde zabıta görevlileri tarafından denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Covid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Keykubat Mahallesi pazar yerinde esnafımızı ziyaret ederek korona virüse karşı bilgilendirmelerde bulunduk. Tedbirlere uymak ve virüsü yenmek bizim elimizde. Maskemizi takalım, fiziksel mesafemizi koruyalım ve el temizliğimize dikkat edelim, sağlıkla kalalım. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada tedbirlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.