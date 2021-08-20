Melikgazi'de ‘Salça Günleri' başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazili vatandaşları 'Salça Günleri'ne davet ederek, oluşacak çevre kirliliğinin ve şikâyetlerin engellenmesi adına vatandaşlara Melikgazi Belediyesi'nin belirlediği alanlarda salça kaynatılmasını hatırlattı.

Tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilecek olan 'Melikgazi Salça Günleri' 23 Ağustos - 02 Eylül 2021 tarihlerinde Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Mevkii ve 30 Ağustos-12 Eylül 2021 tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi'nde (Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzu Arkası) yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizin çeşitli bölgelerinde maalesef yazın salça kaynatmasından dolayı hem koku oluyor hem dumandan vatandaşlarımız rahatsız oluyor. Bu nedenle başlatmış olduğumuz ‘Salça Günleri' bu sene de öncelikle Mimarsinan Bölgesi Evliyalar Parkı'nda başlayacak daha sonrasında Kocatepe Mahallemizde devam edecek. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın kışlık hazırlığını yapmasını, salça kaynatmasını tabii ki destekliyoruz. Elimizden geldiğince bu saydığım alanlarda her türlü hizmeti vereceğiz. Salça kaynatma esnasında oluşan duman ve isin komşularımıza rahatsızlık vermesinin önüne geçmek için her yıl olduğu gibi bu yılda; sizlere özel alanlar oluşturduk. Oluşacak çevre kirliliğinin ve şikayetlerin engellenmesi adına belirtilen yerler dışında salça kaynatılmamasını rica ediyoruz. Lütfen mahalle aralarında, bina altlarında salça kaynatmayalım ve diğer vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim. Sizler için düzenlediğimiz salça günlerine herkesi bekliyorum. Bilgi ve rezervasyon için lütfen 0501 387 25 22 nolu numarayı arayabilirsiniz” dedi.