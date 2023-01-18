Melikgazi'de sıfır atık eğitimleri ile çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor

Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitimleri uygulamalı olarak vermeye devam eden Melikgazi Belediyesi, Enerji Tasarrufu Haftası'na özel Melikgazi Anaokulu öğrencilerine uygulamalı farkındalık eğitimi düzenledi.

Geri dönüşüm birimi yetkilileri atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanmasını hedefleyerek minikleri bu konularda bilinçlendirdi.

Geri dönüşüme destek verirken, temelden çevre dostu bireylerin yetişmesini amaçladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çevre dostu bireylerin yetişmesi için verilen eğitimlerimizi periyodik program dahilinde devam ettiriyoruz. Enerji Tasarrufu Haftasında Melikgazi Anaokulu'muzla birlikte anaokulu öğrencilerimize sıfır atık temalı geri dönüşüm atıklarının ekonomiye kazandırılması ve yeniden dönüştürülmesi ile ilgili bilgiler verdik. Eğitimde bitkisel atık yağların çöpe ve lavaboya dökülmemesi, tekstil atıklarının çöplerle karışık atılmaması, evlerimizde, okullarımızda işyerlerimizde ayrı toplanması ve geri kazanım noktalarına bırakılması gerekliliği vurgulandı. Doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir. Çocuklara Melikecan ve Melikcan maskotlarımızla birlikte hem güzel bilgiler aktardık hem de hediyeler verdik. 'Ağaç yaş iken eğilir' diyoruz. Erken yaşlarda çocuklarımıza geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda eğitimler vermeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitimde, minik öğrenciler evlerinde topladıkları geri dönüşüm atıklarını kendi elleriyle geri dönüşüm kamyonuna yüklediler.