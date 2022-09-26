Melikgazi'de şiirlerle Türkü konseri

Melikgazi Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde; Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge ile birlikte 30 Eylül Cuma günü 'Şiirlerle Türkü Konseri' düzenleyecek.

Konser hakkında açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Nam-ı Diğer Gölge' olarak tanınan Radyo Programcısı ve Şair Talha Bora Öge ve orkestrası 30 Eylül Cuma akşamı tüm hemşehrilerimize şiir ve türkü ziyafeti sunacak. Hemşehrilerimizi böyle güzel kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak teknik çalışmalarımızın yanı sıra sanatsal etkinliklerimizi de ihmal etmiyoruz. Unutulmaz bir akşam için tüm şiir severleri 30 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Nasrullahzade Camii yanında bulunan Barış Pınarı Etkinlik Alanı'na bekliyorum" dedi.