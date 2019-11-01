Melikgazi'de Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim görevlileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar, site apartman görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri ve katılımcılara genel güvenlik, asayiş konuları, yaya ve trafik güvenliği, göçmen konusu ve diğer asayişe yönelik konular hakkında sunumlar yapılmış, vatandaşlardan tarafından sorulan sorular cevaplandırdı.