Melikgazi'de Taşların İzinde Kayseri Kitabı tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ve Yusuf Yerli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında hazırlanan ‘Taşların İzinde Kayseri' kitabının tanıtımı yapıldı.

Melikgazi Kültür Yayınları olarak güzel bir eseri Kayseri'ye kazandırdıkları için gururlu olduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Günümüzü anlamak, anlamlandırmak ve geleceğimizi tasarlamak için, geçmişimizi iyi tanımak mecburiyetindeyiz. Bu kitap çalışmamız güzel detaylı çok emek verilen bir çalışma oldu. Aslında geçtiğimiz sene hazırlanmıştı ancak pandemiden dolayı tanıtamamıştık. Haftaya da Yazar Halit Erkiletlioğlu ile beraber hazırladığımız Kutlu Dağ Erciyes Kitabı. Üçüncü kitabımızda Rıfat Bayrak Bey ile bastığımız Kayseri Tayyare Fabrikası. Belediye olarak birçok eser kazandırıyoruz. Kültürel hizmetler beklide bunlar içinde en önemlisi. Hayırlı olmasını dilerim. Belediye mesai arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Yazar Tevfik Eraslan'da emeği geçenlere teşekkür ederek, “Böyle bir çalışmanın kitap olarak ortaya çıkması bizim ve Kayserimiz için çok değerli. 20 yıllık bir emekti. Bu emek şimdi ete kemiğe büründü. Mustafa Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Melikgazi Belediyemizin kültür yayını olan ‘Taşların İzinde Kayseri' isimli kitabın tanıtımında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu güzel fotoğraflarla maziye gittik. Duygusal bir gece yaşadık. Coğrafyamızda kurduğumuz devletlerin bugüne ulaşan izleri; medeniyetimizin ve kültürümüzün bu topraklara vurulmuş adeta mühürleri gibidir. Bu güzel eserin hayata geçmesinde emeği olan yazarımıza ve Melikgazi Belediyemize çok teşekkür ederim.” dedi.