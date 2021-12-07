Melikgazi'de tehlike arz eden ve metruk yapılar yıkılıyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları için de 83 yapının yıkımı yapıldı.

Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Erenköy Mahallesi'nde bulunan metruk yapılar yıkıldı. Hizmet odaklı çalıştıklarını, atıl halde boş duran ve tehlike arz eden binaları anlaşarak yıktıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tespit ve yıkım işleminin ardından belirlenen plana göre diğer mahallelerde de çalışmalar sürdürülecek. Vatandaşlarımızı tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırdığımız gibi bunların yerine modern yaşam alanları inşa etmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalar çevre için tehlike arz eden metruk yapı stoku eriyinceye kadar devam edecek. Çevreyi tehdit eden tehlikeli ve metruk yapılar, halkımızın can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. Ayrıca bu yapılar genel asayiş açısından da risk teşkil ediyor. Uygunsuz çoğu işlerin ve çeşitli suçların mekânı haline gelebilen bu yerler ayrıca görüntü kirliliği oluşturuyor. Eski binalar ile de anlaşıp yıkıyor yerine yol, park gibi hizmetler yapıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları için de 38 adet Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 38 adet Küçükali Mahallemizde 45 adet yapının yıkımını gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar yaklaşık 40 yapının da yıkımını yapacağız. İlçemizin güzelleşmesi vatandaşlarımızın konforu için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.