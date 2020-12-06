Melikgazi'de yapılandırma mesaisi

Konuyla alakalı Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7256 Sayılı Kanunda belirtilen vergi borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine bizde Melikgazi'mizde çalışmalara başladık. Vergi borcu yapılandırması yapabilmek için e-devlet şifresi gerekiyor. Vatandaşlarımız yapılandırma kanunu kapsamında belediyemizin internet sitesi üzerinden e-devlete yönlendiriliyor buradan başvuru yapabiliyor. Yapılan başvurular belediyemizin yazılım sistemi olan ulakbel'e düşüyor. Duyurulardan sonra 2500 başvuru birikmişti, bu başvuruları hafta sonu mesai yaparak sonuçlandırdık ve vatandaşlarımıza geri dönüş sağladık. Bu yasa ile 31.12.2020 tarihine kadar vergi borçları yapılandırılabilecek. Pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımızın belediyemiz www.melikgazi.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılandırma için başvuru yapmaları daha faydalı olacaktır. Lütfen bu yasa kapsamında 31 Aralık'a kadar vergi borçlarınızı yapılandırmayı unutmayınız."