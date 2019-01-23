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Melikgazi'de yarıyıl tatilinde okullarda ilaçlama

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kış dönemi haşarat ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve bir telefon ile ekiplerin ilaçlama yaptıklarını söyledi.


Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan ilköğretim ve lise okullarının yarıyıl tatili süresince haşarata karşı ilaçlama çalışmalarının yapılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Özelikle kış aylarında kalorifer dairesi, çatı katları, bodrum ve kömürlüklerde ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Bina yöneticilerinin telefon ile isteklerini bildirmeleri halinde hemen ilaçlama gerçekleştirilmektedir. Okullarda sınıflar, spor salonları, kütüphane, kantin ile idare odaların ilaçlanmaktadır” dedi.


Hem larva hem ergin ile mücadele


Veteriner Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin böceklere karşı kış dönemi çalışmalarını hem larva hem de ergin ve yetişkin dönemlerde etkin ilaçlama gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yine ilçe sınırları içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda talep edildiği takdirde ilaçlama çalışmasını yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

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