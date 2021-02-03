Melikgazi'de yeni araçlar ile hizmet kalitesi artıyor

Araç filosuna kattığı yeni araçlarla hizmet ağını genişlettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Daha hızlı ve verimli çalışabilmemiz için araç filomuzun güçlü olması lazım. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet kamyonet, 3 adet panelvan tip tamir, bakım ve ekip aracı alınacak. Çok geniş bir görev ve sorumluluk alanına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahibiz. Pandemi dönemi olmasına rağmen şehrimiz için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 2020 yılında belediye araç filomuza toplamda 48 araç kazandırdık. Fakat birçok araca daha ihtiyaç duyuyoruz. Yeni araçlarımızla işlerimiz daha düzenli ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha kısa bir zaman içerisinde cevap verebiliyoruz. Hizmet noktasında daha hızlı hareket etmek için var gücümüzle daha hızlı çalışacağız. İlçemize kazandırdığımız tüm araçlarımız şu an halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Daha rahat ve hızlı hizmet edebilmek için kullanacağımız araçlarımız ilçemize hayırlı olsun.” dedi.