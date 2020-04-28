İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi'de yeni bağlantı yolu ile ticaret ve ekonomiye katkı

Melikgazi Belediyesi, Melikgazili vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sunabilmek için çalışmalara devam ediyor.


Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesinde alt yapısı bitirilen 1 kilometrelik yolda asfalt çalışması tamamlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Anbar Mahallemizde Melikgazi ve Kocasinan ilçemiz ile sınır olan Nakliyeciler Sitesinin arka yolunda çalışma yaparak 1 kilometre olan yolu asfaltladık. Yolun yanından demir yolu geçiyor. Burası çok yoğun kullanılan bir yol. Bu alandaki bağlantı yolu yenilenerek, alt yapı çalışması bitti, asfaltı da serildi. Bozulan yolları ve yeni yapılacak yolları tespit ederek, hızlı bir şekilde asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sunabilmek en büyük hedeflerimizden birisi. Mahallerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Nakliyecilerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza yeni yolun hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen mesai arkadaşlarımı da ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.