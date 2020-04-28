Melikgazi'de yeni bağlantı yolu ile ticaret ve ekonomiye katkı

Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesinde alt yapısı bitirilen 1 kilometrelik yolda asfalt çalışması tamamlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Anbar Mahallemizde Melikgazi ve Kocasinan ilçemiz ile sınır olan Nakliyeciler Sitesinin arka yolunda çalışma yaparak 1 kilometre olan yolu asfaltladık. Yolun yanından demir yolu geçiyor. Burası çok yoğun kullanılan bir yol. Bu alandaki bağlantı yolu yenilenerek, alt yapı çalışması bitti, asfaltı da serildi. Bozulan yolları ve yeni yapılacak yolları tespit ederek, hızlı bir şekilde asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sorunsuz bir yaşam sunabilmek en büyük hedeflerimizden birisi. Mahallerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Nakliyecilerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza yeni yolun hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen mesai arkadaşlarımı da ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.