Melikgazi'de Yeni Oluşan Meclisin İlk Toplantısı

00 ‘ da Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Meclis gündeminde yer alan ve Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan Kâtipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyon Üyeleri ile yeni oluşturulan komisyonlar belirlenerek üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanılan oturumda Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başta Memduh Büyükkılıç Başkan olmak üzere daha önceki Meclis Üyelerine değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu ve yeni seçilen meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar temenni etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Meclis toplantısında alınan karların hayırlara vesile olmasını dileyerek ‘Yerel Seçimler sonrası Belediye Meclisine seçilen yeni üyelerimiz ile yasa gereği meclis iç görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin alacağı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir. 2014-2019 yılı çalışmaları halkımızın oyları ile onaylamıştır. 2014-2019 yılları örnek ve referans belediye yatırımları 2019-2024 yılları arasında artırılarak devam ettirilecektir ‘ dedi.

AK Parti Grubu adına söz alan Mehmet Savruk ise, seçimlerin bittiğini, hizmet ve yatırımlara kaldığı yerden devam ettirileceğini hizmet ve yatırımların genişleyen alan ve nüfusa orantılı olarak artırılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak nüfusu 500 bini geçen ilçeler içerisinde oy oranı ile 3. Sırda yer aldıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu sonuçların hem sorumlulukların hem de hizmet yüklerinin arttığını ancak bu Meclis Üyeleri, deneyimli, bilgili ve çalışkan kadro ile hizmetlerin artırılarak bu alanlarda örnek yatırımlar yapacaklarını kaydetti.

Yapılan Meclis Toplantısında gündem de toplam 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis dağılımı şu şekilde oluştu:

Meclis Başkan Vekilliğine Mehmet Savruk (Birinci Başkan Vekili ) Mehmet Berk ( İkinci Başkan Vekili ) Meclis Asıl ve Yedek Katipliğine Hasan Nuri Kuş ( Asıl Üye) Fatma Kabak ( Asıl Üye) Serdar Kavafoğlu ( Yedek Üye ) Bengü Serpil ( Yedek Üye )

İmar Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu

İsmail Ünalmış, Cafer Akbıyık

- Mustafa İnceok - Halil Özdemir

- Hasan Nuri Kuş - Ahmet Tural

- Mustafa Çağan - Duygu Horoz

- Özgür Özer - Adnan Vedat Kenanoğlu

Encümen Üyeliğine Hukuk Üyeliğine

- Nuriye Şimşek - Mehmet Savruk

- Kenan Akar - Nuriye Şimşek

- Mehmet Çifçi - Fatma Kabak

- Hasan Türküm

- Yaşar Ahmet Özdoğan

Kültür, Turizm ve Sanat üyeleri Yapım ve Onarım Kontrol Üyeleri

- Serdar Kavafolu -Muhammed Emre Çamdalı

- Adnan Hüsrevoğlu -Ahmet Onur Başkal

- Bengü Serpil -Celal Hasnalçacı

- Rifat Açıkgöz -Hacı Öztürk

-Halil Yağmur -Necmettin Apaydın

Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik üyeleri Ticaret, Sanayi ve İstihdam Üyeleri

- Kasım balcı -Ahmet Canleblebeci

- Mehmet Ceylan -Alim Tan

- Emir Namaldı -Sinan Taşpınar

- Rıfat Erdem -YalçınDuru

-Hakan Özkan -Andan Vedat Kenanoğlu

Eğitim, Spor ve Teknoloji üyeleri

- Ahmet Yıldız

- Ahmet Hidayet Kiraz

- Ömer Özer

- İsmet Elmaağaçlıoğlu

-Ümit Yasin Tunçbilek