Melikgazi'de yer altı çöp konteynerleri ile koku ve bakterilerin önüne geçiliyor

Bu kapsamda 30 tane yeraltı çöp konteyneri Belsin bölgesine montaj edildi.

Biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yer altı çöp konteyneri sistemiyle biyolojik kirlilikle mücadele edip hijyen sağlarken, kent estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önleyemeye çalışıyoruz. 310 yer altı çöp konteyneri Sağladığı hijyenin yanında kullanım ömrü sayesinde tasarruf sağlayacak. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçilecek. Görsel kirliliğin de tamamen ortadan kalktığı bu sistemde yer altına yerleştirilen çöp konteynerleri ile hem yer açısından hem de uzun kullanımı sayesinde bütçeden tasarruf edilecek. Melikgazi ilçemizde daha belirlenen alanlara yeraltı çöp konteyneri yaparak halkımızın hizmetine sunulmuştu. Bugün de Anbar Mahallemizde yeraltı konteynerlarının montesini gerçekleştirdik ve halkımızın hizmetine sunduk. Temiz bir Melikgazi için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda da duyarlı davranış bekliyoruz. Çöpleri konteyner yanına koymak yerine çöp kutularının içine atmaları konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin ve Ambar bölgesine 45 adet, TOKİ Bölgesi'ne 5 adet olmak üzere 50 adet yeraltı çöp konteyneri satın alındığını hatırlatarak, bunlardan 30 tanesinin Belsin bölgesine montaj edildiğini söyledi.