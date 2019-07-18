Melikgazi'de zabıta personeline hizmet içi eğitim semineri verildi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi zabıta personeline halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili, ekip çalışması gibi konularda hizmet içi seminerleri verildiğini söyledi.

58 mahallesi bulunun ve Kayseri merkez nüfusunun yarısına hizmet veren Melikgazi ilçesinde 35 zabıta memuru ve 35 yardımcı eleman olmak üzere 70 çalışanın; 7 zabıta karakol binasında hizmet sunduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Örnek ve referans belediye olan Melikgazi Belediyesinin bu başarısının temelinde hizmet içi eğitim seminerleri bulunmaktadır. Personelimiz çıkan yasa ile yönetmelikler hakkında her zaman güncel olarak bilgilendirilmektedir. Mesleğinin konusu hakkında bilgili ve donanımlı olan personelimize ayrıca halkla ilişkiler, kitle psikolojisi, etkin hizmet, ekip çalışması gibi konularda hizmet içi eğitim verilmektedir. Nitekim bu seferde Zabıta Müdürü Arif Bakırtaş ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın tarafından zabıta elemanlarına halkla ilişkiler ve zabıta şikâyet değerlendirme ve tutanak konularında bilgiler verilmiştir.” dedi.

Belediyesi Meclis Salonunda yapılan eğitim seminerinde zabıtanın gün geçtikçe çevre, imar, kaçak inşaat, denetim, sağlık birimleri gibi konularda uzmanlaştığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, 14 araç ile görev yapan zabıta birimine yeni araç takviyesi yapılacağını sözlerine ekledi.