Melikgazi'deki okullar eğitim öncesi ilaçlandı

Melikgazi Belediyesi, 6 Eylül'de eğitim ve öğretim dönemine başlayacak okullarda zararlı haşerelere karşı ve korona önlemleri kapsamında ilaçlama çalışması yaptı.

Eğitim dostu bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Eğitime yapmış olduğumuz yatırım ve hizmetlerle eğitim dostu bir belediyeyiz. Okullarda sadece hijyen çalışmaları yapmıyoruz. İlçe genelinde ihtiyacı olan okullarımızda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları da yapıyoruz. Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan yavrularımızın daha rahat ve temiz ortamda eğitim görebilmesi için elimizden ne gelirse yapıyoruz" dedi.

Palancıoğlu, "Toplu kullanım alanları da yapıldığı gibi okullarımızda zararlı virüs, bakteriler, haşere, mantar ve mikroplara karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına hızla sürdürüyoruz. Anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yapılan haşere ilaçlaması kapsamında, öğrencilerin toplu kullanım alanları arasında yer alan tuvaletler ile idarecilerin odaları da ilaçlandı. Okullarımızın hijyen noktasında bir sıkıntısı yok. Velilerimiz, öğrencilerimizi gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler” diye konuştu.