Melikgazi'den 1 ayda rekor asfaltlama

Yolu olmayan yerlere imarda yeni yollar açılarak 10 kilometrelik yolun hizmete sunulduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir tempo ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son bir ayda tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt serdik. Bir ayda rekor sayılacak bir rakam bu. 30 kilometre yolun alt yapısını hazırladık. İmar planında hiç yolu olmayan yerlere 10 kilometre yol açtık. Pandemiyi fırsata çevirerek asfalt hizmetlerimize ağırlık verdik. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın konforlu ve nitelikli hizmet alması için parklar, bahçeler, yaya yolları, otoparklar, ağaç dikimi ve diğer hizmetleri hayata geçiriyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“300 bin metrekare alanda hafriyat temizliği”

Asfalt çalışmalarının yanında diğer çalışmalarında yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi;

“Aynı zamanda da yol açma çalışmalarımızın yanında çevre temizliğine de çok önem veriyoruz. Toplam 300 bin metrekare alanda hafriyat temizliği yaptık. Özellikle Yıldırım Beyazıt Mahallesi başta olmak üzere şehir merkezinde Cafer Bey, Tacettin Veli, Gülük Mahallesi gibi bütün mahallemizde bu çalışmalarımız yapılıyor.”