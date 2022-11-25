Melikgazi'den 22 Adet Ofis ve İşyeri İhalesi

Mustafa Palancıoğlu, 7 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te mülkiyeti belediyeye ait olan 22 adet ofis ve işyeri için açık teklif usulüyle satış ihalesi yapacaklarını söyledi.

5 mahallede bulunan işyerlerinin yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kazım Karabekir, Tacettinveli, Battalgazi, Gülük ve Anbar Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerinin ihale ile satışını gerçekleştirileceğiz. İşyerlerimiz alıp hemen kullanmaya hazır vaziyette. 07 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda işyerlerimizin ihalesi yapılacak. 55 metrekareden 159 metrekareye kadar değişik büyüklükteki 22 adet işyerimiz için tüm yatırımcıları ihalemize bekliyoruz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Şimdiden işyerlerimizi alacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. İhalemiz ile ilgili detaylı bilgileri https://www.melikgazi.bel.tr/ihaleler adresinden öğrenebilirsiniz” dedi.