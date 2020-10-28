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Melikgazi'den 29 Ekim'e özel sürpriz video klip

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak 29 Ekim'e özel İstiklal Marşı'nın 29 enstrüman ile çalındığı sürpriz bir video klip hazırladıklarını söyledi.


Başkan Dr. Palancıoğlu konuyla alakalı şunları söyledi; “Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. 97. sesini kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah ülkemizin 2023'e en hızlı ve en güçlü şekilde ulaşmasını temenni ediyorum. Belediye olarak bir de 29 Ekim'e özel 29 tane enstrüman ile İstiklal Marşı'mızı Melikgazi'mizin tarihi yerlerin de çalarak güzel bir harmoni yaptık. Böylece güzel bir klip ortaya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben çok sevdim, sizin de seveceğinizi umuyorum.”

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