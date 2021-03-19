Melikgazi'den Ahde Vefa: Suya Kanmış Hatun Türbesi restore edilecek

Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, türbenin restore edilerek yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Türbenin minnet edilecek hikâyesinden dolayı ilginç bir isminin olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Sizlere Suya Kanmış Hatun Türbesi'nden hayırlı cumalar diliyorum. Gününüzün hayırlı geçmesini güzel geçmesini temenni ediyorum. Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan bu türbe Suya Kanmış Hatun Vakfı'na ait. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Suya Kanmış Hatun kimdir, ne zaman yaşamıştır diye. Bu vakıf 510 yıllık Kayseri'nin en eski vakıflarından. Buranın kurucusunun ismini verdiğimiz hayırseverimiz Osmanlı ordusu sefere giderken buradan orduya testi ile su ikram etmiş ve su hiç bitmemiş, keramet göstermiş. Padişaha kadar bu haber gidince padişah birçok araziyi kendisine hediye etmiş. Ve bu hatun bu arsalardan bir hayır vakfı kurmuş. Günümüze kadar 510 senedir hizmet ediyor. Hala vakfın evlatları ihtiyaç sahiplerine çorba ikram ediyor, burs veriyor ve eğitim hizmetlerine destek oluyor. Bütün gelir ihtiyaç sahiplerine gidiyor. 510 sene sonra arkasından bir fatiha okumak nasip oldu. Kayseri'nin neresine giderseniz gidin hangi arsasına basarsanız basın bir hayır göreceksiniz. Dolayısıyla Kayseri hayırseverliği ile gerçekten geçmişten beri ün salmış bir ilimiz. Burada da biz kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz dualar ediyoruz.” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçede restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Buranın üst kubbesi daha önceden çökmüş. Dolayısıyla şimdi restorasyon kararı aldık ve çevresini koruma altına alıp yakında restorasyon çalışmalarına başlayacağız. İnşallah burası güzel bir restorasyon işinden sonra tekrar hizmete açılacak. Cenab-ı Allah mekânlarını cennet eylesin.” diye konuştu.