Melikgazi'den Bir İlk: Taşınmaz Bilgi Sistemi

Türkiye'de sayılı belediyede bulunan ve Kayseri'de bir ilke imza atan Melikgazi Belediyesi, belediyenin iş ve işleyişinde büyük kolaylık sağlayacak olan Taşınmaz Bilgi Sistemi'ni tamamladı. 3 sene önce başlatılan çalışma ile Melikgazi Belediyesi'nin tüm mal varlığı dijital sorgulanabilir ortamda Sayıştay'a ve ilgili kurumlara bilgi verebilecek formatta tamamlanmış oldu.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda çalışma yaptıklarını ve örnek projelere imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Okul, sağlık ocağı, cami, sosyal tesis ve park gibi birçok hizmeti yapıyoruz. Bunları görülebilir hizmetler. Ancak bir de göremediğiniz belediyenin iş ve işleyişinde çok son derece önemli olan çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi de Taşınmaz Bilgi Sistemi. Belediyemize ait arsa, konut, ticaret alanı, sanayi alanı gibi tüm arsalarımızın ve binalarımızın geniş bir envanterinin oluştuğu Taşınmaz Bilgi Sistemi bu. Yani belediyemizin tüm mal varlığını dijital sorgulanabilir ortamda Sayıştay'a ve ilgili kurumlara bilgi verebilecek formatta tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 sene önce başlattığımız bu proje şu anda tamamlandı. Emeği geçen müdürümüzden, şeflerimizden ve çalışanlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir çalışmaydı. Çünkü belediyenin gayrimenkul stokunu, taşınmazlarının tespit edilmesi, bunların nakde çevrilmesi, takas yapılması ya da üzerinde proje üretilmesi açısından son derece önemli. Birçok mahallemizde ihtiyaç olan okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, park gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için belediyemize ait arsalarının olması ve bu arsaların inşaat yapılabilir halde üzerinde haciz, ipotek veya şerhlerin olmaması ve temiz imar parseli halinde bulunması yatırıma geçmesi açısından son derece önemli” dedi. Bu çalışmayı Türkiye'de sadece birkaç belediyenin yaptığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi;

“Dolayısıyla burada yaptığımız çalışma neticesinde belediyemize ait yaklaşık 13.500 gayrimenkul oldu. Bu gayrimenkullerin yaklaşık değerleri, hangilerinin şu anda paraya çevrilebilir, hangilerinin üzerinde çalışma yapıp onları temizlemek gerektiği şu anda mevcut durumda ortaya çıktı. Dolayısıyla belediyemizin mali kayba girmemesi için karlı ve işlerin profesyonel bir şekilde devam ettirmesi için taşınmaz bilgi sistemi şu anda Melikgazi'de kuruldu. Türkiye'de zannediyorum birkaç belediyenin yaptığı bir çalışma bu. Melikgazi Belediyesi olarak çok büyük bir başarıya imza atmış durumdayız. Bu konuda Kayseri'de ilkiz. 3 sene önce başlattığımız çalışma belki vatandaşlarımız tarafından görülebilecek bir çalışma değil ancak çalışanlarımız belediyemiz tarafından ve belediyemizin iş ve işlemlerinde son derece önemli olan bir çalışma Dolayısıyla emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız çalışma şu anda Ankara'da ilgili kurumlar tarafından da takdir görmekte ve örnek gösterilmektedir. İnşallah bu projenin tüm Türkiye'deki diğer belediyelere yayılması için de elimizden gelen desteği vereceğiz. Hayırlı olsun.”