Melikgazi'den bir sosyal belediyecilik örneği daha

İlklerin ve yeniliklerin belediyesi Melikgazi Belediyesi, berbere gitme imkânı bulamayan ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü yaşlılar için "Mobil Berber Hizmeti" başlattı.

Özel oluşturulan bir araç ve ekip ile evlerinde yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek tıraş edildiğini hatırlatan Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi mobil berber hizmetine başladık. 65 yaşı üzeri yaşlı ya da engelli, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza evinde berber hizmeti veriyoruz. Melikgazi olarak farklı uygulamaları sizlerle buluşturuyoruz. Eğer 65 yaşı üzeri yaşlı, engelli ya da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı biliyorsanız lütfen bize başvurun. Program dâhilinde randevu usulü ile evinize gelerek berber hizmeti almış olacaksınız. Melikgazi'miz yeni bir ilk uygulamaya geçmiş oluyor. Sizler hayır duanızı eksik etmeyin. Biz daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. 0530 253 91 91 nolu whatsapp İletişi numaramız ve 252 1333 nolu İletişim Merkezi numaramızdan berber hizmeti için talepte bulunabilirsiniz” dedi.