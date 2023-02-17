Melikgazi'den depremzedelere ‘mobil yardım'

Melikgazi Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bölgeye mobil WC, mobil duş kabini ve mobil mescit gönderdi. Ayrıca temizlik ekiplerini ve iş makinelerini de desteğe gönderen Melikgazi Belediyesi, kurtarma çalışmalarına ve çevre temizliğine de destek veriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından bölgeye yurdun her bölgesinden yardımlar gelirken, Melikgazi Belediyesi de mobil kabinleri göndererek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasına destek oldu. Kahramanmaraş'a mobil WC, mobil duş kabini ve mobil mescit gönderen, Melikgazi Belediyesi, ayrıca temizlik ekipleri ve iş makineleri ile de enkaz çalışmalarına yardımcı oluyor.

Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Yol Koordinatörü İbrahim Soygüler, “Burada depremin ilk gününden beri arkadaşlarımızla beraber buradayız. Burada gerek kurtarmada gerekse buradaki depremzedelere yardım amaçlı olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Aynı zamanda mobil WC'lerimiz var. Bay ve bayan olmak üzere ayrı ayrı. Seyyar mescidimiz var. Belirli noktalara WC koymak kaydıyla depremzede vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Belediyemizin çöp araçları burada hizmet veriyor. Aynı zamanda çevrede çalışan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda dezenfekte yapan arkadaşlarımız var. Gerekli yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmeti biz başkanımızın talimatıyla yaptık. Onlara çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Burada bir nebze küçük de yardımı olan herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize bir daha böyle olaylar göstermesin inşallah” dedi.