Melikgazi'den dikkat çeken rap klip

Melikgazi Belediyesi'nin Yeni Klibini Gençler Çok Sevecek

Klibin özellikle gençler tarafından çok sevileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Maske, mesafe, temizlik. Bu cümleyi artık hepimiz ezberledik. Artık maske takmanın sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizde bu kapsamda birçok çalışma yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak farkındalığı artırmak için bir rap şarkı klibi hazırladık. Maskemizi her zaman takıyor ve sağlığımızı koruyoruz. Elimizden geldiğince başkalarının sağlığına da zarar vermemek üzere maske takmaya ve sosyal mesafemize oldukça fazla dikkat etmeliyiz. Umuyoruz ki ülkemizde maske takmaya ilişkin olarak maske takmayı birazda olsun artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek için bu şarkıyı hazırladık. Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım.” dedi.