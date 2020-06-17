Melikgazi'den eğitim ve kültür hayatına 2 proje daha

Bu kapsamda Köşk ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde atıl halde bulunan Türk Telekom binaları bakım onarım ve yenileme çalışmasından sonra akıl küpü çalışma istasyonu veya kütüphane olarak hizmet vermeye başlayacak.

Köşk Mahallesinde bulunan Türk Telekom hizmet binasını yerinde inceleyerek yapılacak olan çalışmaları yetkililerle istişare eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Telekom ile anlaştık. Binanın bir kısmını biz kiraladık. Burayı inşallah bir sosyal tesis yapacağız. Yakında bir anket yaparak mahallenin ihtiyacına göre burayı farklı türde bir yer yapacağız. Bir tanesi çocuklara yönelik oyuncak evi ve masal kütüphanesi. İkincisi gençlere yönelik kütüphane. Üçüncüsü de kadınlarımıza yönelik bir tesis olabilir. Köşk Mahallesi'nde böyle bir yere ihtiyaç vardı. İnşallah kısa zaman içinde bu ihtiyacı da gidereceğiz. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Telekom'un binası içinde sosyal ve kültürel çalışmalarımızı başlattık. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.