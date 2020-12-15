Melikgazi'den enkazcı esnafına yeni esnaf sitesi

Mustafa Palancıoğlu, Konaklar Mahallesinde faaliyet gösteren enkazcılar esnafı ile toplantı yaparak Yeşilyurt'taki yeni esnaf siteleri için görüş alışverişinde bulundu.

İnşaat enkazı alımı ve satımı ile ekmeğini kazanan esnafımızın ticari koşullarını iyileştirmek için Yeşilyurt Mahallesi'nde nezih bir esnaf sitesi yaptıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizde Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı arasında bulunan noktada inşaat enkazı alımı ve satımı ile ekmeğini kazanan esnafımız ile bir araya geldik. Belediyemizle işbirliği içerisinde Yeşilyurt Mahallesi'nde kendilerine güzel bir işyeri yapıldı. Şehrin içerisinde eski, kötü veya metruk binaları yıkıp temizlediğimiz gibi görüntü kirliliği oluşturan mekânlarında yenilenmesi için uğraşıyoruz. Bu kapsamda inşaat enkazcılarımızla birlikte inşallah mart ayının başında oradaki o kötü görüntüyü temizleyeceğiz. Esnafımız yeni yerlerine taşınacak. Bizde her türlü desteği vereceğiz ve yeni alanlarında inşallah ekmeklerini kazanmaya devam edecekler. Belediye olarak da bizde asfaltından, kaldırımdan, WC ve mescidinden ve diğer hizmetlere kadar her türlü desteği vereceğiz. Bundan sonra da yeni mekânlarında işlerine devam edecekler. Cenabı Allah hayırlı helal rızık versin, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Melikgazi'mize hayırlı olsun.” dedi.

Enkazcılar ve Mahrukatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yıldız ise, “Melikgazi Belediyemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Melikgazi Belediyesi Memduh Büyükkılıç Başkanımdan bugüne kadar bize hep yardımcı oldular. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve müdürlerine sonsuz teşekkür ediyorum. Sayenizde esnafımız güzel iş yeri sahibi oldu. Allah razı olsun.” diye konuştu.