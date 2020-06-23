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Melikgazi'den gençlere 6 adet çalışma istasyonu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, akıl küpü adı altında hem dershane hem kütüphane gibi işlevi olan 6 tane çalışma istasyonunu hayata geçirecek.


Akıl Küpü Çalışma İstasyonları hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gençlerimize önem veriyor onları mutlu etmek için projeler üretiyoruz. Danişment, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde teknoloji atölyeleri ve akıl küpü çalışma istasyonlarını açıyoruz. İldem Cumhuriyet, Gökkent, TOKİ Sosyal Tesisi, Danışment Gazi, Belediye Binası ve Köşk Mahallesi olmak üzere tam 6 tane akıl küpü çalışma istasyonu projelerimiz var. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek olan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alacak. Bu istasyonlar gençlerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarını sağlayacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkânların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Keyifli vakit geçirecekleri ortamları hazırlayıp onların hizmetine sunacağız” dedi.


Çocuklara ve gençlere sözde değil özde hizmetler verileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar ile yine referans olacaklarını söyledi.

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