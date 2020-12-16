Melikgazi'den gençlere yeni spor tesisleri atağı

Melikgazi'de gençlerin ve çocukların zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için spor yatırımlarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi, 80 günde 80 park projesi içinde parklara yeni spor sahaları kazandırıyor.

Yapılan spor sahalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mize sadece park yapmıyoruz farkların içerisine yeni nesil oyun grupları yapıyoruz. Nitelikli spor sahaları yapıyoruz. Burada çocuklarımızın çok güvenli ortamda futbol oynaması, enerjilerini atması için 4 tarafı korunaklı sahalar yapıyoruz. Biz bu güzel sahaları gençlerimiz için yapıyoruz ancak, aynı zamanda vatandaşlarımızın, çocukların bu sahaları koruması çok önemli. Yapmak gerçekten zor ve maliyetli oluyor. Kamunun bütçesini korumamız lazım. Sahalarımız gayet güzel oldu. Çocukların ve gençlerin vakitlerini evde sürekli bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine spor yaparak değerlendirmeleri için çok amaçlı spor sahaları yapıyoruz. Çünkü yeni neslin sportif faaliyetler içerisinde yer almasına çok önem veriyoruz. Bu kapsamda yeni spor sahaları çalışması başlattık. Hayırlı olsun” dedi.