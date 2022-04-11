İhlas Haber Ajansı

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Melikgazi'den hukukçulara özel ‘Baro Bahçesi'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'ne Kayseri'de görev yapan hukukçulara özel Baro Bahçesi yapacaklarını söyledi.


Yapılacak olan Baro Bahçesi ile yine bir meslek grubuna özel alan yaparak hizmete sunacaklarını belirten Mustafa Palancıoğlu, “Erenköy Mahallesine Tabipler Bahçesi yaparak, fedakâr sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunmuştuk. Bu ilk çalışmamız idi ve çok beğenildi. Bu nedenle bu kez Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde yaptıracağımız parkımızı hukukçularımıza ithaf edeceğiz. Baro Bahçesi toplam 12 bin metrekare olup, çok amaçlı, her yaş grubuna hitap eden bir mesire alanı olacaktır” dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ayrıca, Baro Bahçesi ile Kayseri'ye yeni bir yeşil alan kazandırılacağı gibi aynı zamanda burasının ilçeye yeni bir vizyon katacağını söyledi.

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