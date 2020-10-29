Melikgazi'den iki yeni açılış daha

Melikgazi Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde yaptığı Barış Pınarı Etkinlik Alanı ve Nasrullahzade Vakfının yapımını tamamladığı Nasrullahzade Cami'nin açılışı yapılacak.

30 Ekim Cuma günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılışlar ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “7 bin 500 metrekare alanı bulunan etkinlik parkımız sportif, kültürel ve festivaller için hizmet verecek. Etkinlik alanımıza Barış Pınarı Harekâtına destek olmak için Barış Pınarı Etkinlik Parkı ismini vermiştik. Burada büyük bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız için yürüyüş pisti ve bisiklet parkurunu yaptık. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapıp, hoşça vakit geçirebilecek. Alanda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda çocuklar için güzel bir oyun parkı yaptık” dedi.

Etkinlik alanında Nasrullahzade Vakfı'nın yapımını üstlendiği Melikgazi Belediyesi'nin çevre düzenini yaparak destek olduğu Nasrullahzade Cami'nin de açılışının yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Cami 2 bin 300 metrekare alanda inşa edildi. Cami zemin ve bir mahfil katından oluşuyor ve 1770 kişilik kapasiteye sahip. 5 girişli, 2 asansörlü ve 2 minareli olarak Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin sentezi ile inşa edildi. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.