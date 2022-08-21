Melikgazi'den Kurtalan Ekspres konserine davet

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı ‘Transanatolia Rally Raid' etkinliğinde 23 Ağustos Salı günü Kurtalan Ekspres'in de konser vereceğini hatırlatarak konsere tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri'de off-road tutkunların buluşturmak için yine heyecan ve macera dolu bir programa daha imza attıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi'mizde müzik, adrenalin ve heyecan dolu bir program daha düzenliyoruz. Melikgazi'miz kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezi olarak her geçen gün gelişiyor. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, gece gündüz çalışıyoruz. Transanatolia Rally Raid etkinliğine bu yıl Melikgazi Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. 23 Ağustos Salı günü saat 20.30'da Erciyes Üniversitesi karşısındaki açık otopark alanında düzenlenecek olan konserimiz ile müzik dolu bir akşam sunacağız. Programda Kurtalan Ekspres sevilen birbirinden ünlü şarkılarıyla sahne alacak. Yapılacak olan konser ile sanatçımızın hayranları sevilen şarkılarını hep birlikte seslendirecekler. Konserimize katılmak isteyen tüm Kayserili hemşerilerimizi bekleriz" dedi.