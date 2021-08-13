Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol

Ağaçlandırma ve kaldırım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, yeni ve daha konforlu olan yolu kullanıma açacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farklı alanlarda yoğun bir şekilde alt yapı ve üst çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz alan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi. Burası sağlık bandı diye geçiyor, yaklaşık 2,5 kilometrelik bir güzergah. OSB ile paralel bir sağlık bandı olacak şekilde bu yolu oluşturuyoruz. Kamyon ve tır taşımacılığını sadece bu yola almış olacağız. Dolayısıyla kazayı ve tozu toprağı önlemiş olacağız. Vatandaşlarımızın da sanayicilerimizin de konforunu böylece sağlanmış olacağız. Altı tamamen kayalık olduğu için aylardır uğraşarak bu hale getirdik. Ve şuanda son aşamada olan asfaltını seriyoruz. Çift asfalt finişheri ile çalışma yapıyoruz. Burada en önemli sorun tırların kamyonların geçmiş olduğu güzergahta kazalarının olmasıydı. Yapılan çalışmalardan sonra bu bölgede büyük bir sorunu çözmüş ve rahatlamış olacağız. Burası Kayseri'ye yakışır uzun süre kullanılacak bir yol oldu. Mesai arkadaşlarım çok büyük özveriyle çalıştılar, onlarında emeğine eline sağlık. Sanayicilerimize ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.