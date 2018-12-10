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Melikgazi'den mükelleflere Emlak Vergisi teşekkürü

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yatırılması gereken emlak vergisi ikinci taksitlerini yatıran mükelleflere teşekkür etti.


Yatırımlara kaynak


Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri döneceğini kaydetti.


Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin % 91'in tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tahsil edilen vergilerin % 44 ‘nün kredi kartı ile % 18' nın internet üzerinden ödenmiş olduğunu geri kalan % 29 nun ise nakit olarak ödendiğini söyledi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

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