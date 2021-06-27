Melikgazi'den sağlığa bir katkı daha

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 2 adet eczane 6 Temmuz Salı günü saat 15.00'te açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Eczanelerin ihalesinin Belediye Meclis Salonu'nda yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi ilçemizde farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Bu kapsamda da özellikle Melikgazi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazi'mizin hizmetlerine mali imkân ve destek sağlamaktır. Sağlıklı nesiller bizim önceliğimizdir. 5 aile sağlık merkezi ve 112 acil servis projemiz ile sağlığa destek oluyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetini nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yapılan sağlık merkezlerinin yanına eczanelerde yaparak vatandaşlarımızın eczanelere rahat ulaşımını da sağlıyoruz. 6 Temmuz Salı günü saat 15.00'te Tınaztepe Aile Sağlık Merkezimizin yanında bulunan 2 adet eczane ihalemiz olacak. Bu ihale kapsamında eczaneler 10 yıllığına kiraya verilecek. Katılmak isteyen eczacılarımızı ihalemize davet ediyorum” dedi.