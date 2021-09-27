Melikgazi'den sağlıkçılara özel Tabipler Bahçesi

Erenköy Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası ile hayata geçirilen 'Tabipler Bahçesi'nin açılış töreni yapıldı.

Parkın açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve sağlıkçılar katıldı. Tabiplerin emeğini, mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla Erenköy'de yapılan bu parkın sağlık çalışanlarına özel olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Tabipler Bahçesi'nin, Tıp Fakültesine özellikle yakın olan doktorlarımızın yoğun bulunduğu bir alanda olmasını istedik. Dolayısıyla burası hekimlerimizin sahiplendiği, buluştuğu güzel nezih bir mekân olacak. Parkın içinde rahmetli olan doktorlarımız ve Kayseri'ye emek vermiş uzun süre görev yapmış doktorlarımızın da isimlerinin yazılı olduğu bir şeref tabelası da olacak. Zaman zaman etkinliklerde burada isimlerini yaşatacağız. Burada tabiplerimizin bir arada bulunacağı bir kafe de yapacağız. Birde hemen yakınına bir cami temel atacağız. Caminin ayrı bir özelliği ise avlusunda toplantı yapılacak bir alanı olması. İnşallah tabiplerimizi mutlu etmişizdir. Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye sağlık sektöründe çok iyi konumda. İmkânlar ve alt yapımız çok ileri Tabiplerimize sosyal bir alan sunmanın yanı sıra, Kayseri'mize hizmet etmiş doktorlarımızın da anısını yaşatacağımız tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, “Bu projede bize büyük destek veren Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim. Kayseri'de tabiplerin adına özel bir mekan yoktu. Burası çok önemli. Sembolik bir değer taşıyor. Bu bahçe bizim. Tüm etkinlikler için burası bir buluşma alanı olacak. Çok teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bu anlamlı çalışmadan dolayı Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarımızın bizler için ne kadar değerli olduğunu yaşadığımız bu pandemi sürecinde daha da iyi anladık. Tabipler için açılan bu güzel parkın hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'de parkın hayırlı olmasını dileyerek, “Kayseri Tabipler Odası ile Melikgazi Belediyemizin iş birliği ile güzel bir Tabipler Bahçesi yapılmış. Doktor arkadaşlarım adına Melikgazi Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.