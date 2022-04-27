Melikgazi'den tarıma destek devam ediyor

Kırsal mahallelerde çiftçilere çok daha fazla katkı sağlayacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz projemizde çiftçilerimize destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimizin özellikle çiftçinin önünün açılması noktasında, çiftçilerimize verilen desteğin artırılması noktasında ve nadasa bırakılan toprakların verimli hale getirilerek ekilebilmesi anlamında yoğun bir çalışma ve gayreti var. Tarım ve hayvancılığın bitmemesi lazım. Çiftçilerimizin bilinçli bir şekilde artık endüstiriyel tarıma geçmesi gerek. Tarım artık format değiştirdi. Ülkelerin savunma sanayisi gibi önem vermesi gereken bir konu. Tarım arazilerimizi ve meralarımızı sit alanı haline getirip korumak lazım. Tarıma elimizden geldiğince belediye olarak destek olacağız. Yerli ve milli çeşidimiz azkan nohut tohumluklarımızın hem çiftçilerimiz hem de Melikgazi'mize hayırlı olsun. Tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun inşallah" dedi.

Melikgazi İlçesi Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak ise, “Baklagil ekim alanlarının azalmasını önlemek için çalışmalarımız devam ediyor. Verimli bir hasat bekliyoruz. Tohumumuz yerli bir tohum. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çiftçimizin yanında olduğu için çok teşekkür ederim. Tohumlarımız hayırlı bereketli olsun” diye konuştu.