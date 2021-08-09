Melikgazi'den yine bir ilk: "Dış ticaret lisesi"

Güzel bir çalışma ile haftaya başladıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Akdeniz İhracatçılar Birliğimiz ile birlikte Melikgazi'mizde Dış Ticaret Lisesi kurmak üzere çalışmalara başladık. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer Bey'in uğraşları sonucunda anlaştık ve belediyemize tahsis edilen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne gidişte yol üzerinde güzel bir arsaya lise yapımı ile ilgili belli bir aşamaya geldik. Protokolümüzü de inşallah en kısa zamanda imzalayarak Kayseri'ye özellikle sanayicilere dış ticaret konusunda ara eleman eksiğini kapatacak güzel bir liseyi kazandıracağız. Belediye olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda birçok liseyi, havacılık başta olmak üzere teknoloji lisesi, fen lisesi, Anadolu lisesi gibi liseleri ilçemize kazandırdığımız gibi ilkokul, anaokul, ortaokul ve liseye kadar çok farklı yatırımlara imza atıyoruz. Bu kapsamda da ben özellikle Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne ve Onur Bey'e teşekkür ediyorum. Melikgazi'de inşallah en kısa zamanda okulun yapımını gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Okulun yapımı için Melikgazi Belediyesi'nin bir arsa tahsis ettiğini söyleyen Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer ise, “Kıymetli başkanımız Mustafa Palancıoğlu Bey'in ve bakanlığımızın gayretleriyle Melikgazi ilçesinde hem çok ihtiyaç olan Organize Sanayi Bölgesine yakın bir bölümde güzel bir arsa tahsis edildi. Bu arsada en kısa zamanda okul yapının tamamlayıp, Kayseri'mize kazandırmak ve buradan çıkacak ara elemanların Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ihracatçı firmaların çok fazla ihtiyaç duyduğu dış ticaret operasyon ve pazarlama alanında çalışacaklarını umuyoruz" diye konuştu.