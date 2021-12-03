Melikgazi'den yine bir ilk; Kayseri'ye Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi yapılıyor

Melikgazi Belediyesi ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) işbirliği ile yapılacak olan 24 derslikli Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi'nin protokol imza ve tanıtım töreni yapılacak.

Programın 4 Aralık Cumartesi günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “24 derslik, 9 labaratuar, 6 zümre odası, seminer salonu, öğretmenler odası, kantin, aile birliği odası, 2 idari oda, 1 adet spor malzemeleri odası, 3 müdür ve müdür yardımcısı odası olacak okulumuzu kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Buradan mezun olacak gençlerimiz de ara eleman olarak organize sanayi bölgesindeki ihracatçı firmaların çok fazla ihtiyaç duyduğu dış ticaret operasyon ve pazarlama alanında iş imkânına kavuşacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda birçok liseyi, havacılık basta olmak üzere teknoloji lisesi, fen lisesi, Anadolu lisesi gibi liseleri ilçemize kazandırdığımız gibi ilkokul, ana okul, ortaokul ve liseye kadar çok farklı yatırımlara imza atıyoruz. Protokol imza ve tanıtım törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.