Melikgazi'den yine yeni bir okul temeli daha

Melikgazi Belediyesi Tavlusun Mahallesinde hayırsever işbirliği ile yapılacak, 12 derslikli Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu'nun temelini attı.

Melikgazi'ye birçok okulu kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şu anda tam 14 tane okulun çalışması devam ediyor. Birçok alanda temeller atıyoruz. Altınoluk'tan işte Tavlusun'a kadar çalışmalarımız var. Okullar, camiler, sağlık ocakları gibi Melikgazi'nin ihtiyacını karşılamak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Bu okulda onlardan bir tanesi. Bu okulun ismini de Hüseyin-Kadriye Güner İlkokulu olarak vermiş olacağız. Tavlusun bölgemizde imar çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte arsanın bize geçmesi ile bir okul çalışmasını yapabileceğimize karar verdik. Burada 12 derslikli güzel bir İlkokulu inşallah Tavlusun Mahallemize kazandırıyoruz. Belediyemiz ve hayırseverimiz ile işbirliği içinde bu okulu yapacağız. Saffet Arslan Bey'den Allah razı olsun bu işe vesile oldu. Zaten kendisi Kayseri'nin medarı iftarı ve hayırseveri. Bundan sonra da inşallah el ele verip farklı projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Okulun temelini atarak bugün bismillah diyoruz. Yazın sonuna inşallah büyük ölçüde kaba inşaatımızı tamamlayıp gelecek seneye yetiştireceğiz. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Buradan okuyacak gençlerimizin ülkemize ve Kayserimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Tekrar hayırseverimize, Saffet Abi'ye ve Kadriye Hanım'a teşekkür ediyorum" dedi.

“Ben Sayın Başkanıma ve Melikgazi Belediyemize eğitimi öncelikli sırayı almış olmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum" diyen Hayırsever İşadamı Saffet Arslan, "Belediyemiz imar uygulamasını yaparak böyle bir arsayı tahsis etmiş alt yapısını oluşturmuş olmasaydı belki bu okul henüz hayata geçmiş olmazdı. Yarınki nesil güzel olacaksa eğitimini iyi vermek lazım. İnşallah burada evlatlarımız güzel yetişir ve yarınki Türkiye'ye katkı sağlarlar. Tavlusun'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.