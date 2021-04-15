Melikgazi'den YKS öğrencilerine etüt merkezi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte Tınaztepe Sosyal Tesisi'nde açılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kursunu ziyaret edip derse başlayan öğrencilere başarılar diledi.

Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerin başarılı olması içim tüm desteği verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile üniversite sınavına hazırlanan mezun öğrencilerimize yönelik etüt merkezi açtık. Hem İldem hem de Tınaztepe sosyal tesisimizde kurslarımız devam edecek. İhtiyaç olduğu zamanda diğer mahallelerimizde de açacağız. Çok az öğrenciyle derslerimiz devam edecek. Derslerimiz tüm pandemi şartlarına ve sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak verilecek. Öğrencilerimizin 2 ay gibi bir süre içinde sınava en iyi şekilde hazırlanması için uğraşacağız. Sağ olsun bu projemizin sahibi değerli Kaymakamımız Bülent Karacan. Bizler de her türlü desteği vererek gençlerimizin yetişmesini sağlayacağız. Mezun olan ve etüt merkezlerimizden eğitim almak isteyen öğrencilerimizi belediye ve Kaymakamlığımıza bekliyoruz." dedi.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise öğrencilere başarılar dileyerek, "Etüt merkezlerimizi başkanımızla ziyaret ettik. Gençlerimizin başarılı olması için bu projemizi hayata geçirdik. Kursiyerlerimizi ve etüt merkezlerimizi artırmayı düşünüyoruz. Tamamen ücretsiz bu hizmetimizden ihtiyaç duyan öğrencilerimizi etüt merkezlerimize bekliyoruz." diye konuştu.