Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında, belediyenin önceki dönem ve mevcut 4 başkanı bir araya geldi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan 20 metre genişliğinde ve 5 kilometre uzunlukta olan yola Melikgazi Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu'nun ismi verildi.

Açılışta Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu (1989-1994 Anavatan Partisi), Mehmet Özhaseki (1994-1998 Refah Partisi), Memduh Büyükkılıç (1999-2004 Fazilet Partisi / 2004-2019 AK Parti) ve mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu (2019-AK Parti) yan yana geldi.

Ayrıca 1999 yılında 9 ay belediye başkanlığı görevini üstlenen eski başkanlardan Dr. Sami İpek, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.