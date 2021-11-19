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Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi’nin açılışında, belediyenin önceki dönem ve mevcut 4 başkanı bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında, belediyenin önceki dönem ve mevcut 4 başkanı bir araya geldi.


İlçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan 20 metre genişliğinde ve 5 kilometre uzunlukta olan yola Melikgazi Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu'nun ismi verildi.


Açılışta Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu (1989-1994 Anavatan Partisi), Mehmet Özhaseki (1994-1998 Refah Partisi), Memduh Büyükkılıç (1999-2004 Fazilet Partisi / 2004-2019 AK Parti) ve mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu (2019-AK Parti) yan yana geldi.



Ayrıca 1999 yılında 9 ay belediye başkanlığı görevini üstlenen eski başkanlardan Dr. Sami İpek, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.

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